У Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Японії підтвердили перший випадок смерті людини, зараженої китайським коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на міністра охорони здоров`я Японії Кацунобу Като.

"80-річна жінка у префектурі Канаґава померла від нового коронавірусу, це перший підтверджений летальний випадок в Японії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.

Загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 сягнула понад 60 тисяч людей у 27 країнах світу.

За межами материкового Китаю раніше було зафіксовано дві смерті від коронавірусу - у Гонконзі та на Філіппінах. Тепер цей список поповнився ще і Японією.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавірусу "надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення".

Фото: АА