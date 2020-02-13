У Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на міністра охорони здоров`я Японії Кацунобу Като.
"80-річна жінка у префектурі Канаґава померла від нового коронавірусу, це перший підтверджений летальний випадок в Японії", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.
Загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 сягнула понад 60 тисяч людей у 27 країнах світу.
За межами материкового Китаю раніше було зафіксовано дві смерті від коронавірусу - у Гонконзі та на Філіппінах. Тепер цей список поповнився ще і Японією.
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавірусу "надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення".
Фото: АА