Коронавірус не вплине на проведення Олімпіади у Токіо - оргкомітет

Графік проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо (Японія) не зміниться через спалах коронавірусу в Китаї.

Про це заявив глава оргкомітету Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо Есиро Морі.

“Я хочу ще раз чітко заявити, що питання про скасування або перенесення ігор в Токіо не розглядається”, - передає слова Морі 24tv.ua.

Колишній прем’єр-міністр Японії заявив, що організатори "співпрацюватимуть із урядом та спокійно реагуватимуть" на усі проблеми, що виникнуть через коронавірус.

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться 24 липня - 9 серпня, Паралімпійські – з 25 серпня до 6 вересня 2020 року.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у зв’язку з поширенням коронавірусу. Було зареєстровано 14 840 випадків зараженням новим вірусом СOVID-19, з яких 174 були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess, що пришвартований поблизу Токіо.

Фото: AFP