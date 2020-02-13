У Китаї почали по-новому діагностувати коронавірус

У Китаї почали застосовувати комп’ютерну томографію для діагностики коронавірусу COVID2019.

Про це повідомляє Міністерства охорони здоров’я України у Facebook.

"Станом на 13 лютого 2020 року у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1369 - летальні. Різке зростання кількості випадків пов’язано із новим методом діагностики захворювання, котрий почали використовувати у провінції Хубей”, - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, цей метод діагностики, крім лабораторних досліджень, передбачає використання комп’ютерної томографії легень для виявлення симптомів пневмонії, викликаної новим коронавірусом.

Зазначається, що 80% усіх випадків COVID-19 зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей. За межами Китаю зафіксовано 455 випадків у 24 країнах світу.

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В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Як повідомлялося, у середу, 12 лютого, кількість заражених новим коронавірусом у Китаї зросла на 14 840 осіб, а загиблих - на 242 особи, що є найбільшим добовим зростання.

Фото з сайту news.sky.com