Україна планує здобути 200 ліцензій на Олімпіаду-2020 в Токіо - Бубка

Зараз у нас 82 олімпійські ліцензії у 15 видах спорту.

«Україна планує здобути на літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо 150-200 ліцензій», - заявив президент НОК України Сергій Бубка. Про це він сказав сьогодні, 11 лютого, на першому засіданні Оргкомітету з підготовки українських спортсменів до Олімпіади-2020, яке відбулося на чолі з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком, повідомляє Укрінформ.

Під час засідання розглянули стан підготовки національних збірних до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо. За словами Олексія Гончарука та міністр культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, фінансування олімпійців відбувається без жодних зривів і згідно планів. Усі поточні проблеми, які виникли з тендерами на покупки спортивного інвентаря, оперативно вирішуються.

«Сьогодні у наших спортсменів найвідповідальніший період. До кінця червня вони здобуватимуть олімпійські ліцензії. На сьогодні ліцензії на участь в Іграх здобули вже 82 українські спортсмени, планується вибороти 150-200 путівок. Наразі найбільшого успіху досягли наші збірні з художньої гімнастики та синхронного плавання. Остаточний список спортсменів, що представлять державу в Токіо, стане відомим у червні», - розповів президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. За його словами, на підготовку до Ігор організація виділила 109 млн грн.

У паралімпійців ситуація схожа, на сьогодні спортсмени вибороли 84 ліцензії. Усього ж запланували 174 ліцензії. Президент Комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич заявив, що його команда їде в Токіо не просто змагатися, а перемагати. У наших паралімпійців амбітні плани – потрапити у топ-5 найкращих збірних світу на Іграх-2020.

Нагадаємо, літня Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня до 9 серпня 2020 року. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.