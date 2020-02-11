Підготовка України до Олімпіади проходить без критичних проблем - Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що підготовка України до Олімпійських ігор у Токіо проходить без критичних проблем.

Про це він сказав під час засідання Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХІІ Олімпіади та в ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз нами ситуація оцінюється наступним чином, ми вважаємо, що загалом підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор проходить без критичних проблем, є технічні складнощі", - зазначив Гончарук.

Він додав, що уряд сприятиме вирішенню проблем, які виникають у процесі підготовки.

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Як повідомлялося, XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо 24 липня - 9 серпня 2020 року. Естафета Олімпійського вогню стартує 26 березня від стадіону в префектурі Фукусіма. Протягом 121 дня його пронесуть через половину населених пунктів Японії - по території 858 міст і сіл. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня.