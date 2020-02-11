Гончарук не радить спортсменам їхати у Китай через коронавірус

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук радить українським спортсменам утримуватись від поїздок у Китай через поширення коронавірусу в цій країні.

Про це він сказав під час засідання організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХІІ Олімпіади та в ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо коронавірусу, спортсмени такі самі громадяни, і в нас є загальні рекомендації для всіх громадян України про те, що необхідно утриматись від поїздок в регіон Китайської Народної Республіки, в якій зараз існує цей спалах. Очевидно, що зараз це проблема не лише України, але й всього світу", - сказав Гончарук

Він зауважив, що Україна робить все можливе для того, щоб коронавірус не проник на територію держави, і за необхідності МОЗ надасть індивідуальні роз'яснення для спортсменів.

"У випадку, якщо виникає підозра і виникають симптоми, які є характерними для цієї хвороби - звертайтесь на телефон гарячої лінії", - додав Гончарук.

До цього під час засідання оргкомітету уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич зауважив, що зараз продовжуються поїздки спортсменів у різні країни світу на кваліфікаційні змагання, і запитав у Гончарука, як необхідно діяти тренерам і спортсменам, щоб запобігти захворюванням на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого 2020 року у світі зареєстровано 43 102 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з них 1018 - летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, не зафіксовано.