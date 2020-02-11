Евакуація з Китаю: Скалецька пояснила, чому досі не відомі точні цифри

Скільки осіб реально будуть евакуйовані з Китаю, стане зрозумілим після підписання ними інформованої згоди про карантин.

Про це на брифінгу розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми підготували форму інформованої згоди, котру ці особи повинні підписати, якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованими в Україну. Тільки після підписання цієї форми ми можемо зрозуміти, скільки осіб буде реально евакуйовано. І тільки після того, як ми будемо мати цю інформацію, ми зможемо говорити про день (евакуації — ред). Також впливати на день, коли ми зможемо це зробити, буде наша готовність забезпечити тут, для всіх громадян 40-мільйонної країни безпеку, захист від можливого ймовірного поширення вірусу, який може бути привезений. Наразі ми вивчаємо дані науковців, досвід країн, які це робили раніше, і вивчаємо ті заклади, які на сьогодні можуть бути готові для прийому таких громадян”, - сказала Скалецька.

Вона зазначила, що зараз в провінції Хубей перебувають близько 80 осіб, з яких попередньо 50 оголосили про намір евакуюватися, з ними наразі представники України ведуть комунікацію.

Стосовно закладів охорони здоров'я, які можуть приймати громадян для 14-денного карантину, Скалецька повідомила, що йде перевірка вентиляційних каналів, каналізаційних стоків, в тому числі можливості їх знезараження, можливості охорони та дотримання закритого режиму.

“Це ті речі, які необхідні. Особи, які погодилися на евакуацію, мають бути готові до такого режиму”, - сказала Скалецька.

Вона додала, що зараз з'являється все більше наукових даних про новий коронавірус, і тому всі заходи, які зараз проводяться, направлені на максимальне забезпечення захисту населення, забезпечення тих, хто потребує медичної допомоги, а також іншими питаннями, які враховуються при прийнятті рішень про евакуацію та проведення карантину.

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Зокрема, за словами Скалецької, мова йде про те, що евакуйовані громадяни не будуть заходити в термінал, митна та прикордонна перевірка буде проводитися біля літака, після чого вони одразу автобусом переміщаються до визначеного закладу. За словами Скалецької, водії автобусів, які будуть здійснювати це перевезення, також будуть поміщені на ізоляцію. Певний час будуть ізольовані й екіпаж того літака, який здійснюватиме евакуаційний рейс.

Вона додала, що станом на понеділок було узгоджено приліт українського літака до Китаю для евакуації, а також отримано згоду 11 країн по маршруту слідування літака для його посадки на дозаправку.