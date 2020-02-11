В Україні на сьогодні - жодного випадку коронавірусу

У світі вже понад 1000 летальних випадків від нового коронавірусу, в Україні наразі не зафіксували жодного випадку захворювання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 11 лютого 2020 року у світі зареєстровано 43 102 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з них 1018 - летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що на сайті Кабінету міністрів України опубліковано розпорядження від 03.02.2020 №93-р “Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV“.

Зазначене розпорядження КМУ встановлює режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту. Це дозволить мобілізувати сили та оцінити існуючі засоби реагування, вчасно поповнити резерв для забезпечення готовності на випадок виникнення епідемії; встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду в Україну осіб, які перебували у провінції Хубей, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначені Міністерством охорони здоров’я заклади; затверджує Національний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, на 2020 рік.

МОЗ України до мережі обласних лабораторних центрів та закладів охорони здоров'я були направлені алгоритми дій:

лікарів-клініцистів при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема особливостей ведення пацієнта та дотримання вимог інфекційного контролю;

лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема порядку інформування та епідеміологічного розслідування;

лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV для лікарів-вірусологів, зокрема порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків; для населення, у разі підозри у них захворювання викликаного 2019-nCoV, з метою розміщення у громадських місцях.