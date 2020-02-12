У Британії назвали причину загибелі 39 в'єтнамців у вантажівці

Поліція м.Ессекса заявила, що 39 громадян В'єтнаму загинули в автоконтейнері від нестачі кисню й надвисокої температури.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на місцевих правоохоронців.

“39 в'єтнамців, яких було виявлено мертвими в автоконтейнері в Ессексі ймовірно загинули від нестачі кисню й надвисокої температури всередині”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, після проведення судово-медичних експертиз попередніми причинами смерті людей є гіпоксія та гіпертермія.

Зазначається, що раніше вважалося, що мігранти замерзли до смерті у переохолодженому автоконтейнері.

Остаточний звіт буде невдовзі опублікований для громадськості.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами.

У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.

Фото: Sky News