У Британії назвали причину загибелі 39 в'єтнамців у вантажівці
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на місцевих правоохоронців.
“39 в'єтнамців, яких було виявлено мертвими в автоконтейнері в Ессексі ймовірно загинули від нестачі кисню й надвисокої температури всередині”, - йдеться у повідомленні.
За даними поліцейських, після проведення судово-медичних експертиз попередніми причинами смерті людей є гіпоксія та гіпертермія.
Зазначається, що раніше вважалося, що мігранти замерзли до смерті у переохолодженому автоконтейнері.
Остаточний звіт буде невдовзі опублікований для громадськості.
Як повідомлялося, у жовтні минулого року поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами.
У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.
Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.
Фото: Sky News