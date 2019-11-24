Вантажівка з 39 трупами: ще одному підозрюваному висунули звинувачення
Про це пише Sky News.
"Чоловіка звинувачують у торгівлі людьми у справі загибелі 39 в'єтнамців виявлених у вантажівці в Ессексі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 23-річного Крістофера Кеннеді, якого заарештували у п’ятницю, звинувачують у змові з метою організувати поїздку людей задля подальшої експлуатації та змові з метою сприяння вчиненню порушення закону про імміграцію Великої Британії.
Кеннеді має з'явитися в суді у понеділок.
Як повідомлялося, у жовтні поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами.
У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.
Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.
Фото: Sky News