Вантажівка з 39 трупами: ще одному підозрюваному висунули звинувачення

Британська поліція висунула звинувачення громадянину Північної Ірландії за підозрою у причетності до загибелі 39 в'єтнамців, тіла яких були виявлені у жовтні в автоконтейнері у Ессексі.

Про це пише Sky News.

"Чоловіка звинувачують у торгівлі людьми у справі загибелі 39 в'єтнамців виявлених у вантажівці в Ессексі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 23-річного Крістофера Кеннеді, якого заарештували у п’ятницю, звинувачують у змові з метою організувати поїздку людей задля подальшої експлуатації та змові з метою сприяння вчиненню порушення закону про імміграцію Великої Британії.

Кеннеді має з'явитися в суді у понеділок.

Як повідомлялося, у жовтні поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами.

У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.

Фото: Sky News