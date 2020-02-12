Україна є пріоритетним партнером Естонії у "Східному партнерстві" - МЗС Естонії

Україна є для Естонії одним з пріоритетних партнерів у програмі «Східне партнерство».

Про це заявив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час виступу в парламенті про зовнішньополітичні пріоритети країни, повідомляється на сайті національного телерадіомовлення ERR.

"Естонія продовжуватиме активно робити внесок у співпрацю з розвитку та гуманітарну допомогу, щоб полегшити людські страждання, допомогти тим, хто перебуває в конфлікті та сприяти продовженню реформ у країнах Східного партнерства", - сказав Рейнсалу.

При цьому він підкреслив, що Україна є пріоритетною країною-партнером, і в цих рамках здійснюється підтримка малого бізнесу в Україні.

Особливу увагу голова МЗС зосередив на тому, що Естонія проводить "незалежну та послідовну зовнішню політику та політику безпеки, насамперед через наше членство в Європейському Союзі та НАТО", що для країни особливо "важливі єдність та співпраця ЄС та НАТО".

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Рейнсалу заявив, що РФ продовжує агресивну політику, тому теперішня політика ЄС/НАТО щодо РФ має продовжуватись. При цьому Естонія неодноразово декларувала, що ніколи не визнає анексію Криму.