Через спалах коронавірусу з Уханя вже евакуювали понад 200 канадців

Після спалаху захворювання на коронавірус із китайського міста Ухань було евакуйовано вже 213 канадців.

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Канади.

“Минулого тижня ми зустріли вдома 174 канадців, які прилетіли на замовленому канадським урядом літаку, а також 39 інших, які подорожували з Уханя рейсом, організованим США”, - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Після прибуття до Канади усі пасажири та члени екіпажу були оглянуті медиками й відправлені на двотижневий карантин до військової бази в провінції Онтаріо.

“Із наміру перестороги й з метою зниження ризику поширення вірусу, вони залишатимуться ізольованими на військовій базі “Трентон” упродовж 14 днів. З 213 канадців й членів їх родин жоден не виявив симптомів нового коронавірусу”, - зазначили у МЗС.

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У відомстві додали, що незабаром решту охочих канадців з Уханя вивезе другий спецлітак.

Також у міністерстві закордонних справ Канади розповіли, що упродовж минулого тижня Канада передала Китаю близько 16 тонн допомоги для боротьби із коронавірусом.

“Аби допомогти Китаю реагувати на спалах захворювання, з 4 лютого Канада передала країні близько 16 тонн особистого захисного спорядження, на кшталт одягу, масок, окулярів та рукавичок”, - заявили у МЗС.

У відомстві зауважили, що “це спорядження було надане у співпраці з Канадським Червоним хрестом та Товариством Червоного хреста Китаю”.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна ж кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).

Фото: АА