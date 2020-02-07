Лікар, який першим повідомив про коронавірус, помер після реанімації

Китайський лікар Лі Веньлянь, який ще в грудні минулого року розіслав повідомлення про зараження людей новим коронавірусом, помер у шпиталі в ніч проти суботи, після реанімаційних заходів, проведених його колегами.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу CNN із посиланням на Центральну лікарню в Ухані.

"Лі Веньлянь, китайський лікар, який у грудні 2019 року першим попередив громадськість про потенційну хворобу "схожу на коронавірус SARS", помер", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, серце лікаря вже зупинялося в п'ятницю, але зусиллями медиків його вдалося реанімувати. З усім тим, попри старання медперсоналу лікарні, Лі Веньлянь пішов із життя згодом.

Смерть лікаря офіційно зафіксована в ніч проти суботи, 7 лютого о 2:58 за місцевим часом, повідомили в Центральній лікарні в Ухані.

Нагадаємо, 30 грудня 34-річний доктор Лі Веньлянь написав своїм колишнім одногрупникам з медичної школи про те, що до його лікарні доставили семеро пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок.

Він зазначив, що симптоми хворих були схожі на коронавірус атипової пневмонії (SARS), що призвів до епідемії у 2002-2003 роках. Таким чином він хотів попередити друзів про небезпечну інфекцію, але скріншоти з їхнього листування, на яких було видно ім'я Веньляня, почали з'являтися у різних соцмережах.

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Наступного дня, 31 грудня, Веньляня викликали для надання пояснень щодо того, як він дізнався про випадки зараження вірусом. 3 січня поліція звинуватила лікаря в "поширенні чуток" і "серйозному порушенні громадського порядку".

За останніми повідомленнями, новий коронавірус заразив понад 31 тисячу осіб, 636 людей померли внаслідок цієї недуги.