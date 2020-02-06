У Китаї помер лікар, який першим заявив про смертельний коронавірус

У китайській провінції Ухань помер лікар на ім’я Лі Веньлянь, який один з перших намагався попередити інших медиків про спалах нового коронавірусу, але поліція звинуватила його у "поширенні чуток".

Про це повідомляє Global Times у Twitter.

«Китайський лікар Лі Веньлянь, який намагався попередити своїх колег про спалах нового коронавірусу, але наразився на опір місцевої поліції, помер в четвер від нового коронавірусу в Ухані», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв CNN, 30 грудня Лі Веньлянь написав своїм колишнім одногрупникам з медичної школи про те, що до його лікарні доставили семеро пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок.

На його думку, вірус був схожий на вірус атипової пневмонії (SARS), що призвів до епідемії у 2002-2003 роках. Таким чином він хотів попередити друзів про небезпечну інфекцію. Але якимось чином скріншоти з їхнього листування, на яких було видно ім'я Веньляня, почали з'являтися у різних соцмережах.

У той же день Муніципальна комісія з питань охорони здоров'я Уханя надіслала місцевим медзакладам повідомлення про діагностування пневмонії невідомого типу у відвідувачів місцевого ринку. Комісія заборонила розголошувати цю інформацію без узгодження з владою.

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На наступний день, 31 грудня, Веньляня викликали для дачі пояснень щодо того, як він дізнався про випадки зараження вірусом. 3 січня поліція звинуватила лікаря в «поширенні чуток» і «серйозному порушенні громадського порядку».

Медику погрожували арештом, тому йому довелося визнати, що він нібито порушив закон.

Він був одним з восьми людей, яких звинувачували за «поширення чуток» про коронавірус.

Коли Веньлянь повернувся до роботи в лікарні, одним з його пацієнтів була людина зі спочатку недіагностованим коронавірусом. 10 січня у Веньляня з'явився кашель, а потім лихоманка, а за два дні його госпіталізували.

Перші тести на коронавірус були негативні. Його інфікування коронавірусом підтвердили 1 лютого.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на МОЗ, лабораторно підтверджено 28 274 випадків нового коронавірусу, 28 059 випадків сталися на території Китаю, інші - на територіях 25 країн, 565 осіб померли внаслідок ускладнень коронавірусу 2019nCoV, більше 1000 осіб одужало.

фото: Twitter