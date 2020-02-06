МОЗ спростовує фейки про "коронавірус" у посилках з Китаю та бананах

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають у громадян у зв'язку з поширенням коронавірусу 2019nCoV, зокрема спростувало фейки про поширення вірусу через поштові посилки та фрукти.

Відповіді доступні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Неможливо заразитися новим коронавірусом через посилку. ВООЗ не рекомендує жодних обмежень по торгівлі та переміщенню товарів з Китаю. Доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється у штатному режимі... Вже кілька тижнів поширюється інформація про небезпеку бананів. Але немає жодних даних, котрі пов’язували б новий коронавірус та фрукти. Фрукти - непридатне середовище для тривалого виживання вірусу. Ймовірність того, що вірус зможе існувати поза організмом більше 2 діб, зводиться майже до нуля. Тому заразитися через банани неможливо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в МОЗ, вірус може виживати на поверхнях лише протягом декількох годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть убити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

У Міністерстві також наголосили, що паніка у медіа та соціальних мережах створили підґрунтя для маніпуляцій та поширення фейків, сприяли тому, що багато компаній пропонують товари, медичні препарати, БАДи чи навіть вакцини, які нібито захищають від нового вірусу.

"Наразі специфічного лікування та вакцини від уханського коронавірусу не існує", - наголошують у МОЗ.

Також не захищають від коронавірусу 2019-nCoV захисні маски. Їх варто одягати людям, що вже захворіли, для зниження ризику зараження інших в закритих приміщеннях. На вулиці маски неефективні. Також маски вдягають лікарі під час операцій.

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Неефективні проти цього вірусу та всіх інших і БАДи та гомеопатія. "Ефективність цих препаратів не доведена, тому вони не здатні захистити від нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Недієвими є імуномодулятори. Такі лікарські засоби може призначити лише лікар.

Також сумнівним захистом є цибуля, часник, алкоголь та інші засоби "народної медицини".

"Немає жодного наукового обґрунтування ефективності цих засобів. Алкоголь навпаки пригнічує імунну систему і послаблює організм, ускладнюючи процес боротьби з вірусом", - наголошують у МОЗ.

Хоча вірус ще не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку із хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань.

Щоб зробити себе менш вразливим до вірусів, завжди дотримуйтесь рекомендацій: мийте руки; уникайте близьких контактів із хворими; збалансовано харчуйтеся; пийте достатньо рідини; провітрюйте та зволожуйте приміщення; ведіть здоровий спосіб життя; подбайте про достатню кількість сну; не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Новий коронавірус - це передусім зоонозна інфекція. Тобто вона може передаватися від тварини до людини. Зазвичай, такі віруси не несуть загрози для людей. Проте коронавіруси можуть швидко мутувати та ставати небезпечними. Так, наприклад, вірус SARS-CoV у 2002-2003 роках викликав спалахи гострого респітораторного сидрому, а вірус MERS-CoV у 2012 році спричиняв близькосхідний респіраторний синдром.

Вірус 2019-nCoV вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

Тоді більшість людей, уражених новим вірусом, були пов’язані з ринком в м. Ухані. На цьому ринку продають продукти, тварин тощо. Проте на сьогодні вірус передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини.

Найпоширенішими симптомами є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках - діарея або кон'юнктивіт. Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів.

Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Більшість людей, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям. Серед померлих багато людей літнього віку з хронічними захворюваннями.

Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші — тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та швидкості передачі вірусу від людини до людини.

Для отримання достовірної інформації в МОЗ радять обирати лише офіційні джерела. Актуальна інформація про поширення коронавірус 2019-nCoV у світі, поради та профілактичні заходи:

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на МОЗ, число смертей від китайського коронавірусу досягло показника 565, а кількість підтверджених випадків зараження становить 28 274. Вірус зафіксували вже у 24 країнах.