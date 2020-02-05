Коронавірус: в Україні запустили "гарячу лінію" для лікарів

Для лікарів запрацювала окрема "гаряча лінія" з питань діагностики коронавірусу 2019-nCoV.

Про це на брифінгу розповів генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скипальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі працює "гаряча лінія" за номером 0800 50 58 40, що зорієнтована на більш професійну допомогу лікарям, епідеміологам, клініцистам та спеціалістам з лабораторної діагностики, які наразі стикаються, або можуть зіткнутися з цією проблемою. Водночас, будь-яка особа може звернутися на цю гарячу лінію з питаннями. Окрім того функціонує гаряча лінія Кабінету міністрів, яка також має можливість перенаправлення звернень з питань щодо коронавірусу”, - сказав Скипальський.

Він також поінформував, що тест-системи для визначення коронавірусу 2019-nCoV вже знаходяться на митній території Україні та остаточно будуть доставлені сьогодні або завтра.

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“Тест-системи, які прибудуть в Україну, дозволять здійснити дослідження до 30 випадків”, - сказав Скипальский.

За його словами, є домовленості з ВООЗ щодо постачання додаткової партії тест-систем.

Також Скипальский додав, що з тих українців, які після повернення з Китаю, звернулися в різний час до лікарів та були госпіталізовані для діагностики, 11 пацієнтам зняли підозру на коронавірус, двоє пацієнтів ще перебувають на діагностиці, результати будуть відомі до кінця дня.

Як повідомлялося, за даними ВООЗ, станом на 5 лютого у світі лабораторно підтверджено 24 505 випадків коронавірусу 2019-nCoV, з них 493 - летальні.

Окрім Китаю випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, стався у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не можна назвати пандемією.