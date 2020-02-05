У Гонконгу медики вимагають повністю закрити кордон з материковим Китаєм

Тисячі медичних працівників Гонконгу влаштували 5 лютого протест з вимогою повного закриття кордону з материковим Китаєм через коронавірус.

Про це повідомляє АР.

“Управління медичних установ Гонконгу заявляє, що 4600 медичних працівників, в основному медсестер, не вийшли на роботу в середу в рамках протесту профспілки лікарів”, - йдеться у публікації.

У профспілці заявляють, що в протесті взяли участь близько 7 тисяч людей.

Як зазначається, представники медичної профспілки хочуть, щоб уряд повністю закрив кордон з материковим Китаєм, аби зупинити транскордонні подорожі та запобігти поширенню коронавірусу.

Раніше голова адміністрації Каррі Лам заявила, що влада Гонконгу вирішила відправляти всіх, хто приїхав з материкової частини Китаю, на двотижневий карантин через спалах нового коронавірусу.

Водночас вона наголосила, що повністю закривати кордон не можна, бо це негативно вплине на доставку їжі та товарів першої необхідності.

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Опозиційні депутати розкритикували її рішення через збільшення навантаження на медичні заклади міста.

Як повідомлялося, у світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, з них 493 - летальні. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

Фото: АА