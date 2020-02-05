У Гонконзі відправлятимуть всіх приїжджих на двотижневий карантин

Влада Гонконгу вирішила відправляти всіх приїжджих з материкової частини Китаю на двотижневий карантин через спалах нового коронавірусу.

Про це повідомляє CNN із посиланням на голову адміністрації Каррі Лам.

“Усі приїжджі до Гонконгу з материкової частини Китаю будуть поміщені на двотижневий карантин”, - йдеться у повідомленні.

За словами Лам, новий захід стосується жителів Гонконгу та материкової частини Китаю.

Водночас, вона наголосила, що повністю закривати кордон є недотичним, адже це, зокрема, негативно вплине на доставку їжі та товарів першої необхідності.

Керівництво гонконзької авіакомпанії Cathay Pacific попросило 27 тисяч співробітників взяти тритижневі неоплачувані відпустки через масове скасування рейсів до Китаю.

Зазначається, що тим часом у Гонконгу вже підтвердили наявність коронавірусу у 21 пацієнта.

Як повідомлялося, у світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, з них 493 - летальні. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.