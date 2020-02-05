Коронавірус на круїзному лайнері: ЗМІ повідомляють про 20 українців на борту

Щонайменше 20 українців перебувають на борту круїзного лайнера Diamond Princess, заблокованого біля берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV.

Про це Радіо Свобода повідомила людина, яка перебуває на судні.

За словами співрозмовника Радіо Свобода, корабель відправили на карантин на 14 днів. Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі.

Люди із хронічними захворюваннями можуть звертатися із запитами на ліки, яких вони потребують.

Укрінформ звернувся до Міністерства закордонних справ України з проханням прокоментувати цю ситуацію.

Раніше повідомлялося, що на кораблі Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання на коронавірус із Китаю. Загалом на борту перебувають понад 3,5 тисячі людей.

Число інфікованих коронавірусом 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч, близько 500 людей померли.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, стався у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.

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