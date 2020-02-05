У Китаї чоловік з коронавірусом відвідував багатотисячні бенкети, його затримала поліція

Китайська поліція затримала чоловіка, хворого на коронавірус, який приховав факт відвідування провінції Ухань і відвідав багатолюдний бенкет, що призвело до зараження щонайменше сімох осіб.

Про це повідомляє газета Global Times.

“Чоловік із Цзіньцзяну, провінція Фуцзянь на сході Китаю, приховав свою історію подорожей (до Уханя — ред.) і в кінці січня кілька разів відвідував бенкети за участі понад 3 тис. осіб. У неділю в чоловіка підтвердили коронавірус. Ще семеро людей також були заражені, а понад 4 тис. були поміщені на карантин”, - йдеться у повідомленні.

Після цього поліція взяла під варту чоловіка. Точна кількість постраждалих поки не відома.

Аналогічний випадок стався у східнокитайській провінції Шаньдун. Чоловік під час зустрічі з лікарем у місцевій лікарні навмисно приховав свою подорож до провінції Аньхой, яка межує з Хубеєм. Після тесту в нього виявили коронавірус, що призвело до карантину 68 медпрацівників та 49 інших людей.

Чоловіка також затримала поліція. Зараз він перебуває в ізоляції.

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Психологи та аналітики називають кілька причин такої поведінки — те, що хворі не хочуть бути ізольованими, оскільки мають якісь справи за межами дому. А також те, що вони переймаються через “потенційну дискримінацію, з якою можуть зіткнутися з боку інших людей, та яка існує з моменту початку спалаху” коронавірусу.

Як відомо, Ухань, адміністративний центр провінції Хубей, більше за всіх постраждав від коронавірусу: в цьому місті 362 людини померли в результаті пневмонії, спричиненої вірусом, і понад 8 тисяч осіб заразилися ним.

Як повідомлялося, у світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, з них 493 - летальні. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.