Останні дані про коронавірус: в Україні - жодного хворого, у світі - понад 28 тисяч

У світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 565 - летальні. В Україні випадків коронавірусу немає.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 24 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними контактної особи Міжнародних медико-санітарних правил в Японії (ММСП), серед 10 випадків зараження коронавірусом пасажирів круїзного лайнера громадян України немає.

Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні. Інші пасажири і члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів.

Центр громадського здоров’я України направив до відома Прикордонної служби України лист з інформацією про цю ситуацію з метою координації і злагодженості дій при проведенні відповідних заходів реагування.

5 лютого національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії (ММСП) повідомив, що на борту круїзного лайнера, на якому було зафіксовано спалах нового коронавірусу, перебувають 25 громадян України. Лайнер здійснює рейс без заходу у порти України.

Раніше влада Гонконгу повідомила про випадок захворювання у пасажира, який був на борту лайнера з 20-го січня. 25 січня пасажиру діагностовано 2019-nCoV після висадки у Гонконзі.

З 4 лютого Міністерство охорони здоров’я Японії поставило судно на карантин та проводить дослідження для пасажирів та членів екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком та мають лихоманку або респіраторні симптоми.

Було відібрано зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу та проводиться їх дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV.

фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES