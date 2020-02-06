Подружжя Гейтсів виділить $100 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Фонд американських бізнесменів Білла і Мелінди Гейтс пообіцяв виділити 100 мільйонів доларів на боротьбу з новим коронавірусом.

Про це повідомляє Forbes.

«Білл та Мелінда Гейтси пожертвують 100 мільйонів доларів на дослідження вакцини від коронавірусу і лікування», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, пожертва фонду Гейтсів буде використана для захисту населення в Африці та Південній Азії від вірусу.

Кошти будуть виділені в рамках оголошеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) плану готовності та реагування, який обійдеться у 675 мільйонів доларів.

"Для боротьби з подальшим розповсюдженням спалаху вірусу (2019nCoV) в Китаї та в усьому світі та захисту вразливих держав зі слабкими системами охорони здоров’я міжнародна спільнота розробила план готовності та реагування з кошторисом у 675 мільйонів доларів США, що діятиме з лютого по квітень 2020 року", - йдеться у дописі ВООЗ у Twitter.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус напередодні оголосив про розроблений план та закликав зібрати кошти на його здійснення.

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Як повідомляв Укрінформ, засновник Microsoft Білл Гейтс наприкінці 2018 року передбачив можливість потужної пандемії у Китаї, жертвами якої, згідно з дослідженням Інституту моделювання захворювань, протягом 6 місяців можуть стати 33 мільйони людей.

Станом на 6 лютого Китай повідомив, що число смертей від нового вірусу зросло на 73 й досягло показника 563 людини, а кількість підтверджених випадків зараження зросла на 3694 – до 28 018.

Вірус зафіксували вже у 25 країнах.

Фото: Frederic Stevens / Getty Images