Подружжя Гейтсів виділить $100 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Про це повідомляє Forbes.
«Білл та Мелінда Гейтси пожертвують 100 мільйонів доларів на дослідження вакцини від коронавірусу і лікування», - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, пожертва фонду Гейтсів буде використана для захисту населення в Африці та Південній Азії від вірусу.
Кошти будуть виділені в рамках оголошеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) плану готовності та реагування, який обійдеться у 675 мільйонів доларів.
"Для боротьби з подальшим розповсюдженням спалаху вірусу (2019nCoV) в Китаї та в усьому світі та захисту вразливих держав зі слабкими системами охорони здоров’я міжнародна спільнота розробила план готовності та реагування з кошторисом у 675 мільйонів доларів США, що діятиме з лютого по квітень 2020 року", - йдеться у дописі ВООЗ у Twitter.
Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус напередодні оголосив про розроблений план та закликав зібрати кошти на його здійснення.
Як повідомляв Укрінформ, засновник Microsoft Білл Гейтс наприкінці 2018 року передбачив можливість потужної пандемії у Китаї, жертвами якої, згідно з дослідженням Інституту моделювання захворювань, протягом 6 місяців можуть стати 33 мільйони людей.
Станом на 6 лютого Китай повідомив, що число смертей від нового вірусу зросло на 73 й досягло показника 563 людини, а кількість підтверджених випадків зараження зросла на 3694 – до 28 018.
Вірус зафіксували вже у 25 країнах.
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