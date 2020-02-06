Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 563

Кількість людей, які померли внаслідок зараження новим коронавірусом, збільшилася на 73 й досягла цифри 563.

Про це повідомляє AP.

«Китай повідомив, що число смертей від нового вірусу зросло на 73 й досягло показника 563 людини, а кількість підтверджених випадків зараження зросла на 3694 – до 28 018», - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що захворювання зафіксовано уже в 23 країнах, хоча епіцентр знаходиться в Китаї, точніше в китайському місті Ухань.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Всесвітня організація охорони здоров'я просить надати їй 675 мільйонів доларів для здійснення заходів проти поширення коронавірусу.

Фото: AA