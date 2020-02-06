Діагностику коронавірусу в Україні проводитимуть за критеріями ВООЗ

Діагностика на новий коронавірус буде здійснюватися у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначених в рекомендаціях ВООЗ. Тестування буде проводити вірусологічна референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ наголосили, отримана 5 лютого тест-система та реагенти розраховані на близько 30-ти досліджень, чого цілком достатньо до моменту отримання чергових реагентів. Також лабораторному діагностуванню на коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі.

Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію. Наразі CDC надав можливість для країн подати заявки на отримання тест-систем для визначення нового коронавірусу.

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У ЦГЗ наголосили, що від моменту отримання зразка лабораторією в середньому необхідно 5-7 годин робочого часу для визначення результату.

"Підготовку пацієнта до діагностики має забезпечити лікар. Усі лікарі отримали настанови та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо ведення пацієнтів з підозрою на нову коронавірусну інфекцію. Також заклади охорони здоров’я отримали методичні рекомендації щодо забору зразків та транспортування до лабораторії", - зазначається у повідомленні

Раніше, в усіх підозрілих випадках в Україні лабораторно підтверджено інший збудник захворювання, серед яких збудники грипу, аденавірус тощо.

Тест-система - це комплект реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції з метою визначення нового коронавірусу. Комплект складається з набору реагентів, кожен з яких міститься в окремій ємності визначеного об’єму.

Як повідомлялося, 5 лютого Україна отримала тест-систему для виявлення нового коронавірусу (2019-тCоV). Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу. У подальшому планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і закупівлі за кошти державного бюджету.

Число смертей від китайського коронавірусу досягло показника 565, а кількість підтверджених випадків зараження становить 28 274. Вірус зафіксували вже у 25 країнах.

фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES