Роботи дезінфікують лікарні з коронавірусом у Китаї

Китайська компанія, що займається виробництвом систем штучного інтелекту, передала чотирьох роботів для дезінфекції лікарні на сході провінції Шаньдун.

Про це йдеться у відео на YouTube-каналі агентства Xinhua.

«Четверо роботів, що вміють проводити медичну дезінфекцію, приступили до роботи в лікарні в Жичжао, що на сході китайської провінції Шаньдун», - повідомляється у ролику.

Як зазначається, це допоможе зняти навантаження на медичний персонал та знизить ризик зараження новим коронавірусом.

Після спалаху хвороби Китай активно впроваджує сучасні технології для стримування поширення вірусу у країні.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на МОЗ, число смертей від нового вірусу досягло показника 565, а кількість підтверджених випадків зараження становить 28 274. Вірус зафіксували вже у 24 країнах.

Фото:AA