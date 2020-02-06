У Китаї побудували другу спецлікарню для заражених коронавірусом

У Китаї у четвер завершили будівництво другої спеціалізованої лікарні для пацієнтів, заражених коронавірусом, внаслідок спалаху якого вже померли 565 осіб.

Про це повідомляє AP.

"У Китаї сьогодні завершили будівництво другої спеціальної лікарні, щоб ізолювати та лікувати пацієнтів, заражених новим коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нову лікарню розраховану на 1500 місць збудували через кілька днів після того, як перша лікарня на 1000 місць з сучасним медичним обладнанням та спеціальними боксами для ізоляції почала приймати пацієнтів.

Очікується, що на першій групі пацієнтів лікарні здійснюватимуть клінічні випробування нового противірусного засобу.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на МОЗ, лабораторно підтверджено 28 274 випадків нового коронавірусу, 28 059 випадків сталися на території Китаю, інші — на територіях 25 країн, 565 осіб померли внаслідок ускладнень коронавірусу 2019nCoV, понад 1000 осіб одужали.

Фото: АА