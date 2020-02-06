“Викривач” коронавірусу не помер, його вдалося реанімувати — Global Times

У лікаря з Уханя, який першим попереджав колег про появу смертельно небезпечного коронавірусу і який згодом його вразив, сталася зупинка серця але його вдалося реанімувати.

Про це повідомляє Global Times у Twitter.

“На даний момент Лі Веньян у критичному стані. Його серце, як повідомляли, перестало битися близько 21:30. Потім його лікували“, - йдеться у повідомленні.

Update: Li Wenliang is currently in critical condition. His heart reportedly stopped beating at around 21:30. He was then given treatment with ECMO(extra-corporeal membrane oxygenation). https://t.co/ljhMSwHBXB — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Раніше той же ресурс опублікував інформацію про те, що лікар на ім’я Лі Веньлянь помер від небезпечної недуги.

Як повідомляв CNN, 30 грудня Лі Веньлянь написав своїм колишнім одногрупникам з медичної школи про те, що до його лікарні доставили семеро пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок.

На його думку, вірус був схожий на вірус атипової пневмонії (SARS), що призвів до епідемії у 2002-2003 роках. Таким чином він хотів попередити друзів про небезпечну інфекцію. Але якимось чином скріншоти з їхнього листування, на яких було видно ім'я Веньляня, почали з'являтися у різних соцмережах.

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У той же день Муніципальна комісія з питань охорони здоров'я Уханя надіслала місцевим медзакладам повідомлення про діагностування пневмонії невідомого типу у відвідувачів місцевого ринку. Комісія заборонила розголошувати цю інформацію без узгодження з владою.

На наступний день, 31 грудня, Веньляня викликали для дачі пояснень щодо того, як він дізнався про випадки зараження вірусом. 3 січня поліція звинуватила лікаря в «поширенні чуток» і «серйозному порушенні громадського порядку».

Медику погрожували арештом, тому йому довелося визнати, що він нібито порушив закон.

Він був одним з восьми людей, яких звинувачували за «поширення чуток» про коронавірус.

фото: Hinhua