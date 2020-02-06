ВООЗ скликає глобальний форум через коронавірус
Про це написав у Twitter голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінгу у Женеві.
"11-12 лютого ВООЗ скликає глобальний науково-дослідний та інноваційний форум для визначення пріоритетних напрямків досліджень та координації міжнародних науково-дослідних зусиль для зупинення спалаху вірусу (корнавірусу 2019-nCoV - ред.)", - написав він.
Daily media briefing on #2019nCoV with @drtedros https://t.co/HIUDRNhaj7— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 24 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
Фото: АА