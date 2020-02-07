Китайські моряки застрягли в Амстердамі через коронавірус

Через коронавірус китайські моряки не можуть повернутися до Китаю і змушені перебувати на кораблі в Амстердамі — столиці Нідерландів.

Про це повідомляє NOS.

“Члени екіпажу китайського корабля на кілька днів застрягли в районі західної гавані, що в Амстердамі. Вони не можуть повернутися до Китаю через коронавірус”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доля екіпажу досі невизначена, бо через коронавірус не може прибути нова команда з Китаю. Корабель повинен залишатися укомплектованим, тому екіпаж не може виходити. Члени екіпажу вирушили з Китаю десять місяців тому, задовго до спалаху коронавірусу.

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У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV).

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на МОЗ, число смертей від нового вірусу досягло показника 565, а кількість підтверджених випадків зараження становить 28 274. Вірус зафіксували вже у 24 країнах.

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Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.