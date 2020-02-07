Саудівська Аравія заборонила своїм громадянам відвідувати Китай

Уряд Саудівської Аравії ввів заборону на поїздки своїм громадянам до Китаю через новий коронавірус.

Про це повідомляє саудівське інформагентство SPA.

"Головне управління з питань паспортів оголосило про припинення поїздок громадян та емігрантів до Китайської Народної Республіки в рамках впровадження медико-санітарних процедур, прийнятих у Королівстві Саудівська Аравія для запобігання новому коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Ті, хто порушать обмежувальні заходи, будуть притягнуті до відповідальності. Іноземцям, які мають статус резидента Саудівської Аравії і які поїдуть до Китаю, не дозволять потім повернутися до Королівства.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.