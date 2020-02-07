Саудівська Аравія заборонила своїм громадянам відвідувати Китай

Саудівська Аравія заборонила своїм громадянам відвідувати Китай

Укрінформ
Уряд Саудівської Аравії ввів заборону на поїздки своїм громадянам до Китаю через новий коронавірус.

Про це повідомляє саудівське інформагентство SPA.

"Головне управління з питань паспортів оголосило про припинення поїздок громадян та емігрантів до Китайської Народної Республіки в рамках впровадження медико-санітарних процедур, прийнятих у Королівстві Саудівська Аравія для запобігання новому коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Ті, хто порушать обмежувальні заходи, будуть притягнуті до відповідальності. Іноземцям, які мають статус резидента Саудівської Аравії і які поїдуть до Китаю, не дозволять потім повернутися до Королівства.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

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