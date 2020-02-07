Пентагон розверне пункти карантину біля великих аеропортів через коронавірус

Міністерство охорони здоров’я США звернулося до Пентагону з проханням знайти місця на військових об'єктах поблизу 11 великих аеропортів країни для розміщення на карантин американських громадян у зв'язку із захворюванням на коронавірус.

Про це офіційно повідомили в четвер у Міноборони Сполучених Штатів, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до запиту, спроможність кожного об'єкту буде обмежена розташуванням до 20-ти осіб, які проходитимуть період карантинного спостереження", - зауважили в оборонному відомстві.

Крім того, на об'єктах мають бути також передбачені службові приміщення для фахівців Мінохорони здоров'я.

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Очікується, що ближчим часом міністр оборони США Марк Еспер затвердить запит, повідомили в Пентагоні.

Нагадаємо: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила в четвер, що зараз у Китаї підтверджено 28060 випадків зараження коронавірусом із 564 летальними випадками. Крім того, зареєстровано 225 інфікованих в інших 24 країнах світу.

Фото: АА