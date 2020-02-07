Хорватія слідом за Казахстаном припиняє доставлення посилок з Китаю

Пошта Хорватії припинила доставлення негабаритних посилок з Китаю, зокрема з AliExpress.

Про це повідомляє Total Croatia News.

"Поштові відправлення з Китаю в Хорватію доправляються виключно авіатранспортом. І хоча перевізники в основному припиняють рейси через пасажирів, посилки також не можуть дістатися до Хорватії", - пояснили представники пошти Хорватії.

Хорватська пошта спочатку оголосила, що отримала інформацію від авіакомпаній KLM, Lufthansa LH та Turkish Airlines, що для запобігання поширенню коронавірусу вони припинили рейси до Китаю до подальшого повідомлення і що це вплине на доставлення посилок звідти.

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Це означає, що в період з суботи по вівторок понад 100 тисяч посилок, які мали бути доставлені хорватським клієнтам, застрягли на складах у Китаї. До кінця цього тижня ця цифра зросте до приблизно 250 тисяч і не зменшиться, поки авіакомпанії не відновлять польоти до Китаю.

"Близько одного мільйона відправлень щомісяця надходять з Китаю, а загальна кількість посилок постійно зростає в останні роки — до 20 відсотків щорічно", - зазначили представники пошти.

Раніше про призупинення поштового сполучення з Китаєм заявив Казахстан. Через скасування поштового обміну, «Казпочта» призупинила прийняття усіх видів поштових відправлень в Китай, а також країни, пошта в які надходить транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бірма, Камбоджа, Малайзія, Монголія, Непал, Лаос, Північна Корея, Таїланд, Шрі-Ланка, Філіппіни, Тайвань).

На який термін буде скасовано поштове сполучення між країнами, поки не повідомляється.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що при отриманні посилок і листів з Китаю заразитися новим коронавірусом неможливо. Про це йдеться в повідомленні ВООЗ в Twitter. "Згідно з останніми дослідженнями, коронавіруси не живуть довго поза організмом, тому ризику зараження немає", - пояснила організація.

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Як повідомляв Укрінформ із посиланням на МОЗ, число смертей від нового вірусу досягло показника 565, а кількість підтверджених випадків зараження становить 28 274. Вірус зафіксували вже у 24 країнах.

Уряд Китаю закриває фабрики та уповільнює внутрішню та зовнішню торгівлю, запровадивши карантин, задля стримування епідемії нового вірусу.