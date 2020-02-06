Казахстан і Китай призупинили поштове сполучення

Обмін всіх видів поштових відправлень між Казахстаном і Китаєм призупинено.

Про це повідомила директор департаменту реклами і PR в Kazpost Ділара Зарликова на сторінці в Facebook.

"... за ініціативою поштової адміністрації Китаю, скасовано поштовий обмін авто, авіа та залізничним сполученням між Китаєм і Казахстаном", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через скасування поштового обміну, "Казпошта" призупинила прийом всіх видів поштових відправлень у Китай, а також країни, пошта в які надходить транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бірма, Камбоджа, Малайзія, Монголія, Непал, Лаос, Північна Корея, Таїланд, Шрі-Ланка, Філіппіни, Тайвань).

На який термін буде скасовано поштове сполучення між країнами, не повідомляється.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що при отриманні посилок і листів з Китаю заразитися новим коронавірусом неможливо. Про це йдеться у повідомленні ВООЗ у Twitter. Згідно з останніми дослідженнями, коронавіруси не живуть довго поза організмом, тому ризику зараження немає, пояснила організація.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019 nCoV).

Станом на 6 лютого Китай повідомив, що кількість смертей від нового вірусу зросла на 73 і досягла показника в 563 особи, а кількість підтверджених випадків зараження зросла на 3694 - до 28 018. Вірус зафіксували вже в 25 країнах.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть спричинити захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками і симптомами коронавірусу є лихоманка і важке дихання.