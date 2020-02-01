У ВООЗ нагадують — посилки з Китаю безпечні

У Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, що через листи і посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом 2019-nCoV.

Про це йдеться у відповіді ВООЗ у Twitter на запитання про безпеку посилок із Китаю.

"Люди, які отримують посилки з Китаю, не ризикують заразитися 2019-nCoV", - йдеться в повідомленні.

Коронавіруси не можуть довго жити на об'єктах, таких як листи або пакети, підкреслили у ВООЗ.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Станом на ранок 1 лютого в світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження "китайським" коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.

Коронавірус 2019-nCoV зафіксований у 24 країнах - Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Австралії, Малайзії, США, Франції, Німеччині, Південній Кореї, ОАЕ, Канаді, Італії, Росії, Великій Британії, Іспанії, Швеції, В'єтнамі, Камбоджі, Фінляндії, Індії, Непалі, Філіппінах і Шрі-Ланці.