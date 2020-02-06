У Німеччині коронавірус підхопили вже 11 осіб, усі пов’язані з компанією Webasto

У Німеччині підтверджено одинадцятий випадок зараження людини коронавірусом.

Про це повідомило 6 лютого Міністерство охорони здоров'я Баварії.

"Підтверджено ще один випадок коронавірусу в Баварії. Наразі в землі загалом одинадцять підтверджених випадків коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Одинадцятий випадок - дружина чоловіка з району Траунштайн, позитивні результат аналізів якого були підтверджені минулого тижня. Також підтверджено захворювання в обох дітей подружжя. Хвороба протікає в неважкій формі. Сім'я перебуває в лікарні в Тростберзі.

Чоловік є працівником компанії Webasto. Усі випадки захворювання стосувалися людей, які або працюють у компанії Webasto, де наприкінці січня побувала колега з Китаю, або членів їх родин.

Сім пацієнтів знаходяться в мюнхенській клініці Швабінг.