Евакуйованих з Китаю росіян відвезуть до Сибіру під охорону Росгвардії

РФ створить в Сибіру карантинну зону для росіян та іноземців, евакуйованих з китайської провінції Хубей через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Interfax з посиланням на керівника Росспоживнагляду Ганну Попову, яка прибула у вівторок до Тюмені.

"Два периметри огорожі і охорона Росгвардії виставлені навколо реабілітаційного центру, де будуть розташовані евакуйовані з Китаю. В установі є умови для дотримання режиму, дезінфекційна камера. Придбано іграшки, встановлено телевізори. Всім евакуйованим потрібно прожити в центрі 2 тижні", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття пасажири пройдуть додатковий огляд на льотному полі, а також митний огляд і прикордонний контроль, "щоб не було зайвих контактів".

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Раніше віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова повідомила, що Росія евакуює з Уханя і провінції Хубей 147 осіб. Більшість з них - громадяни РФ, але є також десять громадян Білорусі, один громадянин Вірменії, один громадянин України і троє громадян Казахстану. Евакуйовані з Китаю в РФ росіяни та іноземці будуть перебувати на карантині в Тюменській області.

Як повідомлялося, в Росії виявлено дві людини з коронавірусною інфекцією - в Забайкальському краї і в Тюменській області, обидва хворих - громадяни з Китаю. Вони і ті особи, що контактували з ними, госпіталізовані.

На даний момент в КНР вже зафіксовано 20 438 випадків зараження на коронавірус, а також 425 летальних випадків.

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За останніми даними, за минулу добу кількість померлих в світі від коронавірусу зросла до 427 осіб, а загалом кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнула 20 606.

За інформацією CNN, існує щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у понад 25 країнах і на територіях за межами материкового Китаю.