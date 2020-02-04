Світовий банк може виділити кошти на боротьбу з коронавірусом

Світовий банк закликав країни активізувати програми боротьби з новим спалахом коронавірусу і заявив, що розглядає можливість мобілізації власних ресурсів проти цієї хвороби.

Про це йдеться у заяві на сайті установи.

"Ми закликаємо всі країни посилити свої системи спостереження за здоров’ям та реагування, що має важливе значення для запобігання розповсюдженню цього та будь-яких майбутніх спалахів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Світовий банк переглядає фінансові та технічні ресурси, які можуть бути швидко використані для підтримки постраждалих країн та допомоги в роботі, що ведеться для боротьби з коронавірусом.

У Світовому банку наголосили, що підтримують зусилля Китаю у цьому напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 425 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 438.

Водночас, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

Ватикан направить респіратори в китайські провінції Хубей, Чжецзян та Фуцзянь, які найбільше постраждали від коронавірусу.

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3 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних коронавірусом 2019-nCoV».

За даними МОЗ, в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу.