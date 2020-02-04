Китай погодився прийняти американських експертів для боротьби з коронавірусом

Уряд Китаю дозволив американським експертам з охорони здоров’я прибути в країну для допомоги в боротьбі з коронавірусом, оскільки кількість випадків зараження та смерті продовжує зростати.

Експерти працюватимуть під мандатом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє CNA.

«Міждисциплінарна місія міжнародних експертів (в яку входять представники США - ред.) прибуде до Китаю, можливо, цього тижня. І Китай, і ВООЗ погодилися з цією місією», - заявив речник ВООЗ Тарік Ясаревич.

За його словами, місія буде займатися розслідуванням спалаху коронавірусу в країні, про що домовилися раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус та президент Китаю Сі Цзіньпін.

Міжнародні експерти матимуть великий діапазон спеціалізацій, включаючи епідеміологію, лабораторії, дослідження та розробки. Вони співпрацюватимуть з китайськими колегами, щоб допомогти керувати глобальними зусиллями щодо реагування на інфекцію.

Перед цим китайська влада звинуватила Штати у поширенні страху щодо вірусу через рішення США евакуювати своїх громадян та обмежити польоти.

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Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 425 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 438.

Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

3 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних коронавірусом 2019-nCoV».

За даними МОЗ, в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу.