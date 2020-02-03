Канада не буде запроваджувати надзвичайну ситуацію через коронавірус

Канада не вважає адекватним кроком у боротьбі з поширення нового коронавірусу запровадження в країні надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.

Про це в ефірі телеканалу CBC заявила міністр охорони здоров’я Канади Петті Хайду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми впевнені, що наш підхід ґрунтується на найактуальнішій інформації та наукових даних. Ризик для канадців дуже низький”, - відповіла Хайду на запитання про можливе запровадження у країні надзвичайного стану.

Вона додала, що Канада “ретельно дотримується рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я”.

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Раніше Канада заявила про намір вивезти своїх громадян із китайського міста Ухань. Але всі вони, а також члени екіпажу літака, який їх доправить, муситимуть провести два тижні у карантині на військовій базі в провінції Онтаріо.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок боротьби з поширенням неправдивої інформації про коронавірус та хибними рекомендаціями щодо ліків проти нього.

Як заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, співробітники цієї організації працюють цілодобово, щоб знаходити дезінформацію в інтернеті.

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Гендиректор ВООЗ наголосив, що помилкові рекомендації щодо ліків або запобіжних заходів проти вірусу можуть бути небезпечними для здоров’я. Організація співпрацює з Google, аби її повідомлення відображалися першими під час пошуку інформації про коронавірус.

Станом на 3 лютого у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, 362 особи померли.

Фото: Patty Hajdu, Facebook