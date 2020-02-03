МОЗ проситиме грошей із Резервного фонду на протидію коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України звернеться до Резервного фонду про виділення коштів різним органам влади для забезпечення заходів із протидії коронавірусу.

Про це під час брифінгу щодо прийняття урядом розпорядження "Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV" розповів директор Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скипальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мова йде про подання запиту на Резервний фонд щодо виділення певних коштів різним органам влади, в тому числі МОЗ. Інформація про потребу збиратиметься", - зазначив Скипальський.

Він уточнив, що питання визначення потреби міжсекторальне, тому запит подаватиметься до Резервного фонду і до Міністерства фінансів.

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Розповідаючи про зміст урядового розпорядження, представник Директорату повідомив, що документ передбачає підвищення рівня готовності усіх органів влади до реагування на загрозу. "Встановити режим підвищеної готовності єдиної системи цивільного захисту для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій державного рівня внаслідок можливого поширення інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом. Утворити Оперативний штаб щодо запобігання занесенню, поширенню на території України випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом, власне при КМУ", - наголосив Скипальський.

Документом також передбачається встановлення тимчасових карантинних заходів щодо осіб, які прибувають або можуть прибути напряму з міста Ухань або провінції Хубей.

Скипальський повідомив, що затверджений урядом Національний план протиепідемічних заходів дає чіткі вказівки різним органам влади. "Керівникам органів, організацій, які організовують, здійснюють туристичні, ділові поїздки в Китай, сприяти обмеженню цих контактів. Створити тимчасові обласні протиепідемічні комісії при державних адміністраціях. Це дасть можливість розробити плани реагування на рівні областей. Організувати спільно з суб'єктами господарювання посилені режими поточної дезінфекції, оскільки у нас також триває епідемія грипу", - заявив представник МОЗ.

Він повідомив, що документом визначені пункти пропуску через кордон, в яких можуть діяти міжнародні медико-санітарні правила. На випадок ускладнення ситуації перехід через кордон потрібно буде здійснювати тільки через ці пропускні пункти.

Планом протиепідемічних заходів передбачено забезпечення всім необхідним працівників, які можуть стикнутись з такого рівня хворобою, підготовку госпітальної мережі для прийому пацієнтів, створення додаткових місць у разі ускладнення, забезпечення закладів охорони здоров'я різними засобами індивідуального захисту, розроблення схем перепрофілювання медзакладів на випадок масового надходження хворих.

Крім того, йдеться про забезпечення лабораторій, закладів громадського здоров'я та діагностичних лабораторій тест-системами, підготовку медпрацівників з питань епідеміології, клініки, діагностики, лікування нової короавірусної інфекції.

Скипальський повідомив і про розробку клінічних настанов діагностики, лікування, профілактики нової коронавірусної інфекції. "Такі настанови були оновлені минулої середи і зараз триває їх переклад... Будуть затверджені змінами до наказу МОЗ №185 у найближчі дні", - пообіцяв чиновник.

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За його словами, у березні МОЗ повинно подати на затвердження КМУ нову редакцію правил санітарної охорони територій. "Теперішня редакція діє, але її треба оновлювати", - наголосив Скипальський.

Як повідомлялося, станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 випадки пневмонії, викликані вірусом 2019-nCoV, - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.