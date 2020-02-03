Українські лабораторії отримають тести для виявлення коронавірусу наступного тижня

МОЗ забезпечить лабораторії тест-системами для виявлення вірусів грипу, тест-системи для виявлення коронавірусу 2019nCoV будуть на наступному тижні.

Про це на брифінгу заявив директор Директорату громадського здоров’я Андрій Скипальский, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зібрана потреба у тестових системах лабораторій щодо тих вірусів, які циркулюють. Це тест системи для виявлення тих вірусів грипу, які циркулюють в Україні. Коли ми говоримо про тест-системи на новий коронавірус, ми говорили що протягом 10 днів такі тест-системи з’являться, вони з’являться приблизно на наступному тижні. Ми маємо погодження від ВООЗ. Має бути 30 комплектів”, - сказав Скипальский.

Щодо розробки українськими вченим тест-систем для виявлення нового коронавірусу, Скипальський заявив, що МОЗ наразі не володіє інформацією про те, що такі розробки ведуться.

Він уточнив, що тест-системи, які Україна отримає наступного тижня, будуть надані як гуманітарна допомога.

“Ми не закуповуємо, ми отримуємо гуманітарну допомогу”, - додав Скипальський.

Як повідомлялося, на даний момент у світі від нового коронавірусу немає вакцин, ведуться розробки по тест-системах для його виявлення. Наразі в Україні пацієнтів з підозрою на можливе інфікування коронавірусом 2019nCoV проводять тестування на циркулюючі штами грипу, у разі негативних результатів зразки відправляють на дослідження до референс-лабораторій, визначених ВООЗ.