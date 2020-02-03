Пацієнти Олександрівської лікарні, які прибули з Китаю, не були в Ухані — МОЗ

Двоє громадян, яких після повернення з Китаю госпіталізували до Олександрівської лікарні з діагнозом ГРВІ, не відвідували ані місто Ухань, ані провінцію Хубей.

Про це на брифінгу сказав директор Директорату громадського здоров’я Андрій Скипальский, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі матеріал, який був зібраний, направлений в вірусологічну лабораторію Київського обласного лабораторного центру для тестування на всі види вірусів грипу, які є, циркулюють в Україні. Сьогодні о 23 годині буде остаточний результат цих аналізів. Хочу зазначити, ці пацієнти не були саме в провінції Хубей та в місті Ухань”, - сказав Скипальський.

Він додав, що вони самі звернулися до лікарів після прибуття з Китаю і повідомили про свій стан.

Також Скипальський уточнив, що станом на 2 лютого вісім громадян зверталися до лікарів з грипоподібними симптомами, жодне з цих звернень не було кваліфіковано як підозра на новий коронавірус.

Скипальський нагадав, що нині немає вакцин від нового коронавірусу, тому громадянам не варто купувати сумнівні препарати, які пропонують в інтернеті. “Вакцин від нового коронавірусу не існує на даний момент, тому все, що пов'язано з цим, це є маніпуляції та фейки”, - сказав він.

За його даними, до України 2 лютого з Китаю, з міста Санья повернулися 128 пасажирів та 21 член екіпажу.

Як повідомлялося, станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу у 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 — Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено з Філіппін.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.