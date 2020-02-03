У Києві госпіталізували двох пацієнтів з ГРВІ, які прибули з Китаю

До Олександрівської лікарні Києва госпіталізували двох пацієнтів з ГРВІ, які раніше прибули з Китаю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

"1 лютого до аеропорту "Бориспіль" звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2 лютого в аеропорт Бориспіль прибув літак із міста Санья (КНР) з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту. За результатами проведеного скринінгу, підвищеної температури тіла у пасажирів та членів екіпажу не виявлено. Усі пасажири заповнили відповідні анкети, що дозволить встановити за ними медико-санітарне спостереження.

Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 — Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено з Філіппін.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

В МОЗ нагадали, що для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендацій:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.