Коронавірус: уряд затвердив план протиепідемічних заходів

Кабмін затвердив розпорядження "Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV" та проєкт Національного плану протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"2 лютого оперативний штаб МОЗ України провів чергове засідання, на якому було обговорено та схвалено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV». Зазначені документи МОЗ України сьогодні були затверджені урядом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сформовано перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, що будуть надавати медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус.

В МОЗ нагадали, що раніше для недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом 2019-nCoV, було створено оперативний штаб та затверджено рекомендації щодо дій при виявленні коронавірусної інфекції.

В аеропорту Бориспіль пасажирам, які прямими рейсами прибувають з Китаю, проводиться температурний скринінг. На санітарно-карантинних пунктах в аеропорту посилено команди швидкого реагування та епідеміологів та переведено їх в цілодобовий режим роботи, забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги.

Лікарям надані рекомендації, як діяти у разі виявлення випадку 2019-nCoV, також роз'яснення отримали лабораторні центри МОЗ України.

Як повідомлялося, станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 випадки пневмонії, викликані вірусом 2019-nCoV, - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.