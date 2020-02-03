Посол Британії в РФ: У справі про отруєння Скрипалів зібрали переконливі докази

Отруєні в 2018 році в британському місті Солсбері ексспівробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія живі, але місце їх перебування не розкривається саме в їх інтересах, і "останнє слово" у цій справі буде сказано в суді.

Про це заявила посол Великої Британії в РФ Дебора Броннерт в інтерв'ю "Коммерсанту".

"Звичайно, вони (Скрипалі - Ред.) живі. Я не можу вам відповісти, де вони, тому що ми поважаємо право людей приймати рішення самостійно. І уряд, і поліція завжди керуватимуться бажаннями приватних осіб", - сказала Броннерт.

При цьому вона відмовилася відповісти, чи перебувають Скрипалі саме у Великій Британії, пославшись на те, що "не може коментувати ці питання".

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Посол також наголосила, що влада Сполученого Королівства не має наміру змінювати свою позицію у справі Скрипалів. "Вважаю, що наша позиція у справі Скрипалів украй зрозуміла, і не думаю, що вона зміниться... Ми хотіли б, щоб фігуранти цієї справи, щодо яких набралося стільки матеріалів, стали перед британським судом. Всі докази будуть ретельно вивчені, а судовий процес буде проведено належним чином", - сказала посол.

На її думку, зібрані й оприлюднені британською владою докази "абсолютно точно переконали багатьох британців і багатьох наших партнерів за кордоном". "Тепер ми хотіли б, як я і говорила, вирішувати цю справу відповідно до закону. В суді. За ним останнє слово", - додала Броннерт.

Як повідомлялося, 4 березня 2018 року ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними в британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей пізніше заявила, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок" (А-234), розробленою в СРСР.

Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів російських громадян Олександра Петрова і Руслана Боширова, які є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ. Пізніше ЗМІ повідомили, що під іменами Боширова і Петрова маскуються співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

Фото: Коммерсант