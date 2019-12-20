Королева Британії доручила допрацювати закон про іноземних агентів

Королева Єлизавета ІІ доручила британському уряду допрацювати закон про іноземних агентів, щоб ефективніше боротися із загрозою шпигунства.

З такою заявою Єлизавета II виступила на офіційній церемонії відкриття сесії новообраного парламенту, повідомляє Independent.

Коментуючи отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, вона наголосила, що Велика Британія повинна «ускладнити ситуацію для діяльності супротивників» та ефективніше протистояти шпигунським загрозам.

Закон, покликаний закрити юридичні лазівки, які дозволяють потенційним супротивникам діяти у Великій Британії, вперше було анонсовано експрем’єром Терезою Мей, але його відклали через Brexit.

Як прогнозується, закон може надати службам безпеки та правоохоронним органам країни інструменти, необхідні для «зриву дій ворожих держав».

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив про намір «перезавантажити зовнішню політику до 2020 року» шляхом комплексного перегляду підходів до безпеки й оборони. Він додав, що «це буде найрадикальніша переоцінка місця Британії у світі з часів «Холодної війни», вона охопить усі аспекти міжнародної політики - від оборони до дипломатії та розвитку».

У зв'язку з отруєнням Скрипалів Джонсон також пообіцяв ужити суворих заходів проти російської військової розвідки.

Окрім того, пише Daily Mail, глава уряду розгляне можливість оновлення законів стосовно державної зради та запровадження такої форми реєстрації іноземних агентів, яка не дасть їм змоги приховати свою належність.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському Солсбері. Їх госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

5 вересня того ж таки року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я - Олександр Мішкін) і "Руслан Боширов" (Анатолій Чепіга) є офіцерами ГРУ.

Організація із заборони хімічної зброї у листопаді 2019-го включила нервово-паралітичний реагент "Новічок" до списку заборонених речовин.