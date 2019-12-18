Джонсон заборонив міністрам їхати на Давоський форум

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заборонив міністрам відвідувати Всесвітній економічний форум у Давосі.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерело на Даунінг-стріт.

«Основну увагу буде приділено реалізації Brexit до 31 січня і ситуації з Національною системою охорони здоров'я. Саме це ми і обіцяли, а не їхати до Давоса», - сказав співрозмовник.

Прем'єр-міністр Британії також має намір утриматися від відвідування щорічних зборів національних і ділових лідерів, оскільки хоче зосередитися на «реалізації пріоритетів британського народу».

Під час першого після виборів 12 грудня засідання уряду Джонсон заявив, що міністри повинні будуть працювати «24 години на добу», щоб створити «народний уряд».

Як повідомлялося, 12 грудня у Великій Британії пройшли позачергові парламентські вибори, на яких переконливу перемогу здобула Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.