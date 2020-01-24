Привид «Новічка» бродить по Європі. І на жаль, непогано почувається…

Поки в Болгарії викривають путінських вбивць, їх «старшой» в Єрусалимі удає з себе гібридного лідера цивілізації

Кінець тижня приніс дві звістки, які нй кожна окремо мають чималий негативний заряд, але разом – взагалі наводять якийсь екстремальний морок. Ну тобто, як зазвичай для нинішнього російського режиму, його президента та спецслужб. Давно слід би звикнути, що дна в них немає. І все одно щоразу їм вдається здивувати.

Новина перша: Новічок. Тепер – у Болгарії

“Генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Dunarit Еміліана Гебрева та ще двох людей”, - передає The Sofia Globe. Йдеться про те, що троє росіян у період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року намагалися отруїти цих громадян Болгарії фосфороорганічною речовиною.

Нагадаємо, що розслідування спроби отруєння Гебрева, його сина та бізнес-партнера було повторно відкрито наприкінці 2018 року через підозру використання тієї ж речовини типу “Новічок”, що й 4 березня 2018 року проти колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

Еміліан Гебрев

Еміліан Гебрев – відомий в Болгарії бізнесмен, вважає, що був отруєний через інтерес Росії до його збройового заводу. У 1992 році він, колишній фахівець оборонного заводу, заснував власну збройну фірму і став вельми успішним - у 2017 році прибуток компанії склав 100 млн євро.

28 квітня 2015 року на одному з прийомів, який Гебрев проводив у Софії, бізнесменові стало зле. Після того як у лікарні він вийшов з коми, його кров відправили на аналізи в лабораторії Швейцарії та Фінляндії. У Гельсінкі в крові знайшли сліди двох фосфороорганічних сполук - одна сильний пестицид, друга – штучна, тому невідома. Отрута, використана при спробі отруєння Скрипалів, майже ідентична їй.

За даними учасників розслідування Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, під час отруєння Гебрева в Болгарії перебував російський генерал-майор Денис Сергєєв (псевдо - Сергій Федотов), який також фігурує в справі про отруєння Скрипалів.

11 лютого 2019 р. генпрокурор Болгарії Сотір Цацаров це підтвердив, додавши, що "Федотов" прибув з Москви до Бургаса 24 квітня 2015 року, маючи квиток на зворотний рейс на 30 квітня, але ним не скористався, а пізно ввечері 28 квітня з'явився в аеропорту Стамбула і в останню хвилину купив квиток до Москви. За кілька годин до цього саме і була спроба отруєння Еміліана Гебрева. Наступного разу "Федотов" з'явився в Болгарії в травні прямим рейсом з Москви. Зворотній рейс він забронював на 28 травня 2015 року, але, як і минулого разу, не з'явився на нього, а 30 травня полетів в Москву із сусідньої Сербії. У ті ж дні Гебрева виписали з лікарні, але, як бізнесмен розповів Bellingcat, за короткий час він був повторно госпіталізований.

В інтерв'ю болгарському телебаченню колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв заявив, що отруєнням Гебрева Кремль намагався зупинити виробництво зброї в Болгарії і дестабілізувати обстановку в країні, яка є членом НАТО. У 2018 році Болгарія стала найбільшим експортером зброї в країнах Східної Європи - обсяг торгівлі перевищив 1 млрд євро. Болгарська зброя, в тому числі продукція фірми Гебрева, добре йде на експорт.

Нині прокуратура Софії видала міжнародний ордер на арешт росіян з подальшою їх екстрадицією до Болгарії.

І ось новина, яку одразу і не збагнеш як розуміти

І на цьому тлі, виступаючи на Всесвітньому форумі пам'яті жертв Голокосту президент РФ Володимир Путін озвучив ідею про саміт лідерів держав – постійних членів Ради Безпеки ООН для "пошуку колективних відповідей на сучасні загрози та виклики". За його словами, "п'ять держав несуть особливу відповідальність за збереження цивілізації".

Переговори про такий саміті, мовляв, вже почалися: «Ми обговорювали з деякими колегами, наскільки я розумію, в цілому побачили позитивну реакцію, провести зустріч глав держав - постійних членів Ради Безпеки ООН… Вона продемонструвала б вірність країн, які разом боролися проти нацизму… духу союзництва та історичної пам'яті», каже Путін.

Для такого нахабства, здавалося б, просто слів нема. Замість того, щоб сидіти свої кілька довічних ув’язнень за агресію проти Грузії та України, хімічні атаки в Сирії та Британії, політичні вбивства всередині Росії та поза нею, Путін вигадав собі роль гібридного генсека ООН і збирає Раду Безпеки без Антоніу Гуттеріша. Нема слів? Але саме в івриті є слово хуцпа (חוצפה) – безмежне зухвальство, цинізм, блюзнірство. Це коли вбивця власних матері та батька просить про помилування, бо він сирота.

«Запропонована Путіним в Єрусалимі ідея провести саміт постійних членів Ради безпеки ООН означає кінець цієї організації та й взагалі чесної інклюзивної системи міжнародних відносин. За долю цивілізації має відповідати вся цивілізація, а не «мєждусобойчик». Маємо довести нашим партнерам, що обговорювати нашу безпеку без нас - погана ідея! Росію викинули з G8, і тепер вона намагається знайти альтернативу й показати, що повертається до нормального цивілізованого спілкування. Вона це має заслужити реальними діями з деокупації нашої території!» - заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Натомість цю «хуцпутінщину»… вже дехто з членів Радбезу встиг підтримати. Гаразд би тільки китайський МЗС, але ж і президент Франції Емануель Макрон. А російські ЗМІ взялися хором натякати, що й Борису Джонсону та «другу Дональду» з їх власних міркувань було б вигідно «паучаствовать».

Щодо 75-річчя ООН і антисемітизму

Росія сіла на місце СРСР в Раді Безпеки ООН лише в 1991 році, тому безглуздо чути від Путіна посилання на «ювілейність» 2020 року. З п’ятьох країн, які склали Раду Безпеки в 1945 році, зараз залишилися тільки три – і Росія до цього списку не входить. І спільну перемогу народів, що здолали нацизм, ніхто йому в персональну оренду не віддавав.

Якщо Путін хоче боротися з антисемітизмом, хай припинить надавати зброю та технології Ірану. Усі 72 роки існування Ізраїлю СРСР озброював тих, для кого знищення єврейської держави – державна політика і заповітна мрія. І тут Путін, вже дійсно, справжній продовжувач «історичної пам’яті» про Радянський Союз.

А також про його державний антисемітизм, придушення будь якого національного руху та про убивць з НКВС-КДБ, які нищили своїх жертв там, де хотіли, і були при цьому садистськи вигадливими: від Кутєпова, Коновальця та Троцького до Міхоелса, Бандери та Георгія Маркова.

І нині примарою з «Новічком» бродять по Європі – Британія, Німеччина, Болгарія...

Олександр Волинський, Київ