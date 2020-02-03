США обмежують в'їзд іноземцям, які нещодавно побували в Китаї

У зв'язку із загрозою коронавірусу, обмежується в'їзд до США для іноземців, які за останні два тижні відвідували Китай.

Відповідну інформацію оприлюднило міністерство внутрішньої безпеки США.

Як зазначається, обмеження не стосуватимуться лише постійних мешканців США, тих, у кого тут мешкають найближчі родичі, а також членів екіпажів літаків.

Крім того, рейси, що прибувають з Китаю, тепер прийматимуть тільки в 11 аеропортах США.

Американських громадян, які за останні два тижні відвідували провінцію Хубей, де зафіксовано епіцентр епідемії, відправлять на карантин терміном до 14 днів. Американці, котрі побували в інших регіонах Китаю, протягом двох тижнів після повернення також проходитимуть профілактичний контроль.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом 2019-nCoV.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 2 лютого у світі підтверджено 14 568 випадків нової коронавірусної інфекції, 305 хворих померли.

В Україні підтверджених випадків захворювання немає.