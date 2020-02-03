США обмежують в'їзд іноземцям, які нещодавно побували в Китаї
Відповідну інформацію оприлюднило міністерство внутрішньої безпеки США.
Як зазначається, обмеження не стосуватимуться лише постійних мешканців США, тих, у кого тут мешкають найближчі родичі, а також членів екіпажів літаків.
Крім того, рейси, що прибувають з Китаю, тепер прийматимуть тільки в 11 аеропортах США.
Американських громадян, які за останні два тижні відвідували провінцію Хубей, де зафіксовано епіцентр епідемії, відправлять на карантин терміном до 14 днів. Американці, котрі побували в інших регіонах Китаю, протягом двох тижнів після повернення також проходитимуть профілактичний контроль.
Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом 2019-nCoV.
За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 2 лютого у світі підтверджено 14 568 випадків нової коронавірусної інфекції, 305 хворих померли.
В Україні підтверджених випадків захворювання немає.