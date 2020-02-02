Південна Корея заборонить в`їзд іноземцям, які відвідали китайський Хубей

Південна Корея не пускатиме іноземців, які за останні два тижні відвідали китайську провінцію Хубей, де стався спалах коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Чон Се Гюн, повідомляє Радіо KBS.

"Іноземним громадянам, котрі відвідали упродовж останніх двох тижнів китайську провінцію Хубей, починаючи з 4 лютого заборонений в'їзд до РК. Цей захід спрямований ​​на те, щоб зупинити подальше поширення нового типу коронавірусу", - наголосив глава уряду.

Зазначається, що сьогодні у РК зареєстровано 15 випадків зараження вірусом.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу був зафіксований в місті Ухань, провінція Хубей, в грудні 2019 року.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 2 лютого в світі вже 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, 305 хворих померли. В Україні підтверджених випадків захворювання немає.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка і утруднене дихання.

Фото: flagi.in.ua